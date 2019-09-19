百威首天孖展近七億 息率跌最高僅2.58厘

重啟上市的百威亞太（1876）昨開招，證券商普遍指首日招股反應偏淡。本報綜合6家證券商消息，百威亞太首日認購孖展額共約6.97億元，較上一輪招股首日孖展認購近70億元的結果現強烈對比，按其初步公開認購最多集資18.9億元計，首日認購未足額。不過，券商的孖展息口普遍較七月份招股時低，最高僅2.58厘。



當中，信誠、輝立、致富和富途首日孖展認購量不足1億元，僅耀才和時富的首日認購孖展額為3億元，但耀才對比上一輪首日認購額近23億元，仍然要少得多。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，在市況不穩的情況下，首日認購反映不是太熱烈，但在預期之內，他認為認購反應會繼續偏靜，因百威亞太是次是重啟上市，未必會像上一輪招股般受歡迎。



輝立證券業務主管陳英傑指，首日認購反應與預期相比很大出入，另因為百威亞太是次招股擁有發售量調整權，導致中籤率的算法與以往有所不同，令客戶認購時更加審慎，但如若該股能夠順利上市，股價下跌的機率不大。



信誠證券聯席董事張智威則認為，首日孖展認購情況符合預期，息口降低主要是因為資金已沒有7月時那麼緊張，因不少客戶會先觀察前幾日的認購情況，再在最後一日「落飛」，另外中國傾向擴大內需，啤酒股亦屬於內需股，再加上百威亞太引入GIC為其基石投資者、訂立派息政策，在此等利好因素下，相信股價在上市後能夠升10%。



不過，有出席昨日投資者推介會的人士則認為，百威定價仍然偏貴，導致計算的市盈率偏高，估計百威亞太能夠行使發售量配股權的可能性幾乎為零，但仍然看好該股上市後有機會列入指數成份股，並且啤酒業務長遠仍然會有所增長。