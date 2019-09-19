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綠地香港8.3億 奪江蘇商住地

2019-09-19 列印
        綠地香港（337）昨日披露，透過旗下間接全資子公司，以約8.28億元人民幣（折合約9.1億港元）作價，投得江蘇省一塊商住用地。

　　根據該公司在公告上披露，該地皮位於中國江蘇省江陰市雲亭街金桂路東、金雲街南南、長山大道西、敔山路以北，為中國政府機關有權出售之國有土地，地段編號為澄地2019-C-13。物業佔地面積約10.4萬平方米，用作住宅用途的土地使用權為期70年，用作商業用途的土地使用權為期40年，以及用作服務設施用房（商業）用途的土地使用權為期40年。

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