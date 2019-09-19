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倫交所聘摩通防敵意收購

2019-09-19 列印
        港交所（388）收購倫敦證券交易所的計劃，餘波未了。雖然倫交所董事局已否決收購建議，但外電引述消息指，倫交所對港交所不敢掉以輕心，已經增聘摩根大通作為顧問，以抵禦可能出現的敵意收購。

  據英國《Financial News》引述消息指，倫交所向當地監管機構提交文件，指已聘請摩根大通作為「防禦顧問」（Defence Adviser）。

  換言之，倫交所認為有可能面對敵意收購。報道指，摩根大通的歐洲、中東、非洲地區收購合併部門聯席主管Dwayne Lysaght，以及英國業務聯席主管Edmund Byers，將會負責向倫交所提供建議。

  無獨有偶，力主收購的港交所行政總裁李小加，未加入港交所前曾任摩根大通中國區主席。
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