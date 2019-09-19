倫交所聘摩通防敵意收購

據英國《Financial News》引述消息指，倫交所向當地監管機構提交文件，指已聘請摩根大通作為「防禦顧問」（Defence Adviser）。
換言之，倫交所認為有可能面對敵意收購。報道指，摩根大通的歐洲、中東、非洲地區收購合併部門聯席主管Dwayne Lysaght，以及英國業務聯席主管Edmund Byers，將會負責向倫交所提供建議。
無獨有偶，力主收購的港交所行政總裁李小加，未加入港交所前曾任摩根大通中國區主席。
香港面對暴力示威，首次不能「馬照跑」。近日有網民號召昨晚到跑馬地，「支持」立法會議員何君堯有份的馬匹「天祿」出賽。馬會在開賽前六小時宣佈，考慮到公眾安全，取消昨晚八場賽事，估計政府因而損失近億元稅收。...
2019-09-19
為迎接七十周年國慶活動，公安部部長、國家反恐怖工作領導小組組長趙克志日前在北京主持全國反恐怖工作會議，強調要全面落實反恐工作措施，加強情報信息搜集分析研判，維護新疆穩定，打好嚴打嚴防暴力恐怖活動攻堅戰。 趙克志指，全國各地區部門要繼續「緊繃」反恐鬥爭旋律，進一步增強七十周年國慶反恐工作。 他提出，各地區部門要加強情報信息蒐集和分析研判，嚴格落實寄遞物流「實名制購票」、「安檢查驗」、「重點目標防範措施，全面排查涉恐隱患」三個百分百措施，強化突發情況應急準備措施等。 他指出，在國際合作方面，要加強反恐安全防範教育宣傳和國際執法安全，維護新疆穩定。 各級反恐怖工作小組要深入基...
2019-09-19
俄羅斯「3D生物打印解决方案」（3D Bioprinting Solutions）公司管理合夥人赫蘇阿尼表示，俄羅斯太空人將於本月底使用3D生物打印機，在國際太空站列印出兔子、牛和魚的肌細胞。
2019-09-19
據《星島地產網》報道，二手再錄議價成交個案，世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田第一城48座低層F室，面積284方呎，兩房間隔，望樓景，原叫價540萬，累減40萬，獲買家以500萬承接，呎價17606...
2019-09-19
美國聯儲局議息後一如預期減息0.25厘，市場人士預期聯儲局在今年底及明年第一季會再各減息一次，每次減息0.25厘。在聯儲局公佈議息結果之前，外圍股市微跌，標普500指數跌穿3000點。至於油價亦偏軟，...
2019-09-19
歐霸分組賽今晚掀起戰幔，預計曼聯領隊蘇斯克查將在這戰線起用不少小將，其中十九歲青訓產品鍾達希也揚言會爭取機會表現自己。一眾魔童摩拳擦掌，在L組可望地頭擊退在此賽事作客不濟的哈薩克球隊艾斯坦拿，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。 歐霸分組賽階段素來是讓年輕球員吸取實戰經驗的好機會，蘇斯克查矢志提拔自家小將上位，預計今晚將會安排格連活特、鍾達希和安祖高美斯等在英超上陣機會有限的新星正選上陣。 其中，十九歲翼鋒鍾達希已經磨刀霍霍，揚言要在今晚大展身手︰「當蘇斯克查擔任領軍後，所有年輕球員都無比興奮。不過，最重要都是自身的努力，現在我就要把握機會表現自己。」紅魔在此賽事主場威力...
2019-09-19
今屆法蘭克福車展超級跑車主角竟然絕無僅有，就是身價高達三百萬歐羅的林寶堅尼Sian混燃超跑，全球限量63輛未推出已經售罄，據知當中包括香港買家，認真巴閉。不過，各個界別車款，例如旅行車、四驅SUV等也...
2019-09-19
本周二(17日)56歲生日嘅龔慈恩(公仔)，20年前嫁畀台灣男星林煒，婚後為照顧一對子女曾淡出娛樂圈，做全職幸福師奶。惟月初台灣爆出林煒另結新歡，原來兩夫婦早已分居兩年，並低調辦理離婚手續。驚爆婚變後...
2019-09-19
一九年快將踏入第四季，萬聖節、聖誕節、新年將陸續到臨，傳統上，這段日子應該喜氣洋溢，但一場反修例風波，改變了一切。昨天馬會取消夜馬賽事，政府亦公佈停辦十一國慶煙花匯演，反映社會陷入撕裂，港人的日常活動以至吸引旅客的盛事同受影響，主辦單位顧慮多多，對香港的國際聲譽以至旅遊業的吸引力，均造成沉重打擊。 暴力示威，沒完沒了，對人群聚集的活動，構成不明朗的風險。主辦單位基於安全理由，也不想參與者掃興，亦防止示威者借機生事，一動不如一靜，被迫停辦，是迫不得以的選擇。以國慶煙花匯演為例，每年有大批港人參與，也吸引不少中外旅客訪港，對旅遊、酒店、零售、餐飲、交通等行業均十分重要，現在停辦...
2019-09-19
「香港賽馬會社區盃」將於周日下午在旺角大球場舉行，當日將上演三場球賽，其中一場為今年復辦，由現役本地騎師和香港足球名宿擔鋼的「雷神邀請隊」對「桂神邀請隊」慈善賽。屆時肯定會披甲上陣的騎師莫雷拉強調，這場慈善賽是為香港弱能兒童護助會籌款，並希望所有善款會直接捐贈到該組纖。因此，他呼籲周日到場支持他們的球迷或馬迷，以及所有善心人士，可自行登入香港弱能兒童護助會的官方網站Http://www.srdc.org.hk，按照網頁上所指示的捐款方法捐獻。 馬場浮世繪
2019-09-19