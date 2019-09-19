莎莎九月銷售仍疲弱 發盈警料首五月虧蝕

莎莎國際（178）昨日收市後發盈警，截至8月底止財年首5月錄得虧損，而9月銷售情況仍非常疲弱；去年截至9月底止6個月莎莎曾錄得溢利逾2億元。



莎莎公佈，預期截至8月底止，今年財政年度首5個月營業額將按年下跌15%至30億元，其中港澳市場跌幅為17%。公告稱，8月份銷售表現最差，按年跌28%，港澳市場銷售亦於該月跌32%；導致集團及港澳市場8月份均錄得虧損，亦拖累集團於財年首5個月錄得虧損。而9月銷售情況仍非常疲弱，9月上半個月的營業額按月跌約14%，按年跌約29%。



冀推小程序拓網購



莎莎表示，業績倒退的主要原因是核心市場香港地區的銷售表現疲軟。受本港持續不斷的社會活動、中美貿易戰升溫及人民幣貶值所影響，來自內地的訪港遊客銳減，消費意欲減退，繼而打擊銷售。



集團續稱，現時手頭現金充裕，足以應付現時業務所需。面對艱難的營商環境，已積極採取不同的應變措施以控制成本。此外，集團正籌備推出微信小程序，在顧客毋須親臨實體店的情況下，讓前線銷售員能於網上平台繼續與顧客進行互動和產品銷售。



財政司司長陳茂波日前發表網誌稱，8月是傳統的旅遊旺季，但訪港旅客人次下跌卻持續擴大，按年減少近四成，遠較7月的按年下跌5%嚴重。過去數月本港發生的社會事件，重創本地經濟，其中旅遊、零售和酒店業方面遭受的打擊尤為嚴峻。



本月銷情疲弱



據政府此前公佈數據顯示，7月份本港零售總銷貨價值估計為344億元，按年下跌11.4%，已連跌6個月，更是2016年2月以來錄得的最大跌幅。香港零售管理協會主席謝邱安儀曾稱，會員均反映8月生意繼續下滑，相信整體跌幅會擴大，9月將會更差。