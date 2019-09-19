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內地發45億債 息率最高三厘

2019-09-19 列印
        國家財政部公佈，將透過金管局的債務工具中央結算系統（CMU），招標增發45億元人民幣國債，將於下周三（25日）進行投標。增發的45億元國債當中，2021年到期的國債為35億元，年利率2.95厘；2024年到期的國債為10億元，年利率3.03厘。完成發行後，兩筆國債將與早前發行的同期限國債，合併構成同一系列。

  另外，金管局昨日宣佈，與國際結算銀行（BIS）簽訂「國際結算銀行創新樞紐」轄下香港中心的運作協議。創新樞紐將識別及深入探討對中央銀行運作會有深遠影響的科技趨勢，開發科技領域的公共產品，並將作為匯聚中央銀行創新專家的平台。創新樞紐中心首階段將於香港、新加坡及瑞士巴塞爾開設。
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