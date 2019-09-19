  • 2019年9月19日 星期四
  • 25º
  • 91%
熱門： 修例風波愛國何君堯馬會太子站

日報新聞 > 財經

思捷全年蝕21億 料兩年收支平衡

2019-09-19 列印
        思捷環球（330）仍未能擺脫虧蝕困局。集團公佈截至今年6月底止全年業績，因為重組作出一次性撥備14.93億元，錄得淨虧損21.44億元，去年同期蝕25.54億元，每股基本虧損為1.14元，不派末期息。集團執行主席柯清輝表示，受近期社會示威事件所影響，店舖人流下跌近40%，對集團銷售業務有影響。不過，他預計三年內能提高毛利率3至5%，並於兩年內達至收支平衡，有信心改善未來業務的表現。集團期內收入129.32億元，按年下跌16.32%；經營虧損（除利息及稅項前虧損）為20.8億元，去年同期虧損22.53億元。毛利率50.3%，按年下降1個百分點，集團解釋，主要因執行策略計劃而清理舊庫存所致。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd