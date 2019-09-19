﻿中環IFC外望——保泰：醫保靈活計劃反應熱

自願醫保計劃（VHIS）推出以來，除傳統保險公司外，亦有虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）參戰，保泰人壽聯合創始人兼聯合行政總裁顏耀輝（圖右）表示，自該公司推出靈活計劃後，有不少客戶升級，現時靈活及標準計劃客戶各佔一半。



顏耀輝指，客戶主要為30多歲專業人士，包括金融及科技行業從業人員；公司運用保險科技，可以削減相關成本開支，令港人可以享用私人醫療系統。



早前加盟保泰人壽擔任資深顧問的前財爺曾俊華（圖左）表示，本港公營醫療系統已不堪重負，不少港人須忍受長時間輪候公立醫院之苦，醫療需要難以滿足，因此希望港人多了解自願醫保，並可紓緩公營醫院壓力。



曾俊華昨日落區派真糖，亦贈送保泰人壽自願醫保優惠碼。他又稱，早前擔任財政司司長時，有預留撥款改善醫療，但最終未被執行。現任財政司司長陳茂波早前宣佈「派糖」4000元，曾俊華在活動中表示，大家就算未能受惠政府派糖，亦能得到保險保障。



港人擁524萬方安心退休



香港存款保障委員會針對港人儲蓄「安全感」指標調查顯示，港人每月平均儲蓄按年增7%，中位數為5000元，其中50至65歲受訪在職人士認為，退休須擁有524萬儲蓄方能有足夠「安全感」。存保會主席許敬文指，港人儲蓄金額雖然上升，但擁有儲蓄習慣港人比例下跌，而且更多港人未有儲蓄目標，反映未有周詳計劃及具體行動。



存保會委託香港民意研究所，上月對1000名18歲或以上香港人進行隨機電話訪問，並對308名50至65歲在職人士，進行深入意見調查，結果顯示有六成半受訪港人表示有儲蓄習慣，銀行存款則為最普遍儲蓄方式，比例高達七成半。有儲蓄習慣的受訪者中，三成每月儲蓄一萬元或以上，但67%港人未有定下每年儲蓄目標，比例較去年增16%。



高瞻