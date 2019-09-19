﻿標指一度跌穿三千 油價回落 儲局減息0.25厘 美股企穩

美國聯儲局議息後一如預期減息0.25厘，市場人士預期聯儲局在今年底及明年第一季會再各減息一次，每次減息0.25厘。在聯儲局公佈議息結果之前，外圍股市微跌，標普500指數跌穿3000點。至於油價亦偏軟，紐約期油昨晚跌逾1%。



聯儲局在7月底議息後進行11年來首次減息，當時只減25點子的幅度被視為「鷹派減息」。鮑威爾當時表示，雖然減息可能不止一次，但這不代表減息周期開始，而只是「周期中期調整」（midcycle adjustment）。不過，美國總統特朗普近月不斷在Twitter發炮批評聯儲局不肯大手減息，削弱美國出口競爭力，更認為聯儲局高層只是「坐、坐、坐」，無為增加美國競爭力努力，他更認為美息應減至零甚至更低，故市場認為此舉對聯儲局造成一定政治壓力或會進一步減息。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報27147點，升36點；納斯達克指數報8177點，跌8點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見59.86港元，較香港收市價升0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見340.56港元，較香港收市價跌2.44港元。



華僑永亨銀行經濟師李若凡預計，除了今次減息之外，聯儲局今年年底和明年第一季度各會有一次減息，每次減息25點子。被問及聯儲局減息香港有無機會跟隨，她表示很大機會不會。近期部份銀行為了季結、年結、部署虛擬銀行的推出等調高定存利率，銀行同業拆息（HIBOR）亦偏向高位徘徊，無論是銀行之間或是客戶的融資成本都升高。最優惠利率（P）最主要影響按揭，近期銀行同業拆息（HIBOR）高企，H按息率不斷推過，而很多銀行隨之上調鎖息上限，既然要上調鎖息上限，銀行就不會無端下調P。



此外，美聯儲局議息結果出爐前夕，市場觀望氣氛較濃，恒指盤中曾僅上揚100點，其後反覆於26800點水平上落，收報26754點，微跌36點；國指收造10478點，降23點；百威亞太（1876）周三起招股，市場或現抽資效應，港股交投縮至595億元，為上周五以來再跌穿600億元成交。



港股成交不足600億



蘋果公司新iPhone內地預售暢旺，中國電子商務企業京東開賣iPhone11 Pro系列，5分鐘售罄，提振手機股跑贏大市。蘋概股瑞聲（2018）飆10.17%，收報44.4元，為最強勢藍籌股；高偉（1415）飆9.02%，收報1.33元；通達（698）漲6.15%，收報0.69元。