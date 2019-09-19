  • 2019年9月19日 星期四
  • 25º
  • 91%
熱門： 修例風波愛國何君堯馬會太子站

日報新聞 > 財經

﻿儲局重啟回購 惹再量寬疑雲

2019-09-19 列印
        美國聯儲局議息有結果前，資金流動性突變緊張，隔夜回購利率由4厘一度飆升至10厘，觸發儲局10年來首度透過回購操作向銀行體系注資。貨幣市場利率混亂，聯儲局需要減息之餘，市場關注是否再重啟量寬。截至昨晚8時，美元指數報98.388，升0.13%。

  為遏制短期利率大升，聯儲局10年來首次重啟回購操作，於周二買入532億美元證券，冀可紓緩流動緊張問題。臨近收市，利率從4厘飆至10厘，遠高於聯邦基金利率的最高2.25厘，市場擔心儲局失去保持基準利率範圍的能力。

  聯儲局隨後被逼於周三再次針對多種債務工具，包括政府債券、機構債券和按揭抵押債券，進行了總值750億美元的回購，希望藉此控制基準利率水平。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd