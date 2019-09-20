﻿內部分歧較大 多數成員料不再減息 美減息0.25厘 陳德霖提醒管理風險

美國聯儲局一如市場預期再次減息0.25厘，聯邦基金利率的目標區間降至1.75厘至2厘。對於美息未來走向，美聯儲內部存在較大分歧，多數成員認為不再減息。香港金管局總裁陳德霖表示，認為在當地經濟平穩下，聯儲局出現這種分歧較少見，認為局方對利率有分歧及不確定性，提醒大家要小心管理風險。



據美聯儲最新利率點陣圖，17名委員預測今年底的聯邦基金目標利率中位數為1.875厘，意味着年底前不再減息；但有7名委員預期今年仍將會有第三次降息，再減0.25厘。此次議息會議，10名投票委員中反對減息0.25厘的人數已上升至3名，創下2014年12月以來利率取向投票的最大分歧；其中2名認為應保持穩定，1名委員則支持大幅減息0.5厘。



陳德霖表示，美國減息是配合採取適當措施，達至經濟持續擴張，但委員會對至年底利息走勢有明顯分歧，提醒大家要小心管理風險。



特朗普轟鮑威爾沒膽量



美聯儲主席鮑威爾議息會後見記者時表示，美國經濟前景仍然良好，此次減息是為美國經濟提供保險「insurance」，以防範正持續出現的風險。他續指，料美國經濟不會衰退，最有機會出現的情況是溫和增長，但環球經濟尤其歐洲和中國的增長轉弱；美國貿易政策亦給美國投資及出口帶來壓力，當局須考慮可能對經濟產生實質性影響的因素。儲局在會後聲明指，近幾個月美國失業率處於低位，消費開支亦強勁，但商業投資及出口疲弱。



鮑威爾稱，聯儲局高度依賴經濟數據，作為貨幣決策走向的依據。如果美國經濟走下坡，局方或需要採取一系列減息行動，並強調已隨時做好準備。不過，美國總統特朗普議息會議後於Twitter撰文，批評聯儲局及鮑威爾在這次減息再度失敗，認為他們沒膽量、沒觸覺也沒遠見，是個糟糕的溝通者。他此前表示，聯儲局應該將利息降至零或者更低，然而再開始融資債務，並認為美國應該由始至終都支付最低利息。