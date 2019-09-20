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﻿貿戰或升溫 杜指先升後跌

2019-09-20 列印
        美國股市昨晚早段向好，主要是憧憬在美國華盛頓展開的中美貿易談判有進展。不過，特朗普的貿易顧問表示，若中美兩國未能短期達成協議，特朗普準備好將貿易戰升級。

  杜指早段升逾125點，升穿27200點，升幅為0.46。標普指數早段升0.51%，納斯達克指數則升0.73%。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27094，跌52點；納斯達克指數收報8182點，升5點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見59.95港元，較香港收市價升0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見338.82港元，較香港收市價升0.42港元。

  美國昨晚公布，截至本月14日的一周，首次申領失業救濟人數為20.8萬人，按周增加2000人，較預期的21.3萬人為少。
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