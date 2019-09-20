百威次天孖展僅9.1億 國際配售傳足額認購

畢馬威中國預期，如百威亞太成功月內上市，港交所（388）全球新股集資排名可望由現時的第四位躍升至第三位。
彭博引述消息人士指，百威亞太在招股首天，已吸引不少機構投資者認購，國際配售部分（折合約374.4億港元）已獲足額認購。
致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，致富首兩日累計孖展認購額仍然大致持平，客戶認購反應仍然偏靜，有部份客人認為該股市盈率偏高，而首日招股反應一般，在第二日「抽飛」，或轉為現金認購，涉及金額大概在200萬至300萬元。
港交所IPO排名可提升
新加坡建築服務及物業商S&T Holdings（3928）昨首日掛牌，開市即報1.34元，較招股價升25.2%，其後回落，收市報1.22元，較上市價升14%，每手2000股帳面賺300元。
此外，本地金融服務供應商LFG 投資（3938）昨日截孖展，四家證券商合共借出8799萬元，相當於公開發售集資1200萬元，超購逾6倍。
LFG 投資超購逾六倍
另外，專注在大中華區做奢侈品營銷的艾德韋宣在港提交上市申請，獨家保薦人為東興證券。
畢馬威中國發表的報告指出，截至本月13日，上交所、港交所（388）及深交所包攬全球IPO集資排行榜第三至五位，上交所、港交所及深交所集資總額分別達129億美元、114億美元及75億美元。若計及百威亞太成功上市及集資46億美元，港交所則可超前上交所，晉身成IPO集資額全球第三位。