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羚邦覓本地初創合作

2019-09-20 列印
　　羚邦集團（2230）首席執行官及主席趙小燕昨日表示，正與本地初創企業洽談合作，但強調會繼續以不離本業的目標作發展，與業務相關的企業合作投資，以配合業務的增長，包括擴大媒體內容授權及商品授權等業務。她又透露，目前暫未有集資計劃，未來會以五年策略，繼續擴大新節目及品牌等作為發展目標。

　　對於經濟下滑，趙小燕表示，不可能忽略世界的發展，環球經濟下行對其集團的影響必定有，例如近期本地入戲院的人流明顯較少，但認為其本地客戶的佔比只屬一部份，該公司仍有中國內地，以及東南亞的客戶能夠作平衡，相信整體影響不大。
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