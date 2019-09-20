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中遠海運10.6億售碼頭資產

2019-09-20 列印
　　中遠海運港口（1199）正在剝離中國江蘇碼頭資產，以10.64億元（人民幣，下同）作價，向上港集團出售三個碼頭，同時獲償還三個碼頭共13.96億港元應付帳。中遠海港又預告，有意出售江蘇另外兩個碼頭，但未有簽訂協議。中遠料該交易帳面獲5.96億元盈利。

　　三個碼頭包括南京龍潭碼頭、揚州遠揚碼頭和張家港碼頭，均為中遠海港的全資子公司，上港集團分別斥資折算4.07億元、3.5億元和4.21億元收購全數股權，同時願意支付三個碼頭欠中遠海港共13.96億元的應付帳款。中遠預計，將從交易獲得5.96億元盈利，資金將用於未來發展、一般營運和償還貸款。

        另外，中遠海港有意出售太倉碼頭及江蘇石化碼頭全數股權，但目前未有簽訂任何協議。
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