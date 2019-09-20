兩除牌公司轟港交所濫權 批評覆核過程透明度低

港交所（388）近期頻頻出手打擊殼股，一些被認為無能力維持現有業務的公司，先被暫停股份買賣，繼而展開除牌程序，卻惹來爭議。兩家中小型公司昨日先後反擊港交所「DQ」（除牌）決定，更批評港交所上市部及上市委員會在DQ及覆核過程中透明度低，只可書面申請覆核，且覆核次數太少。



有分析認為，現時除牌後提出上訴的期限較短，令非殼股公司缺少「白武士」等援助，導致「被救活」機會不大。



自去年8月遭港交所停牌，至今仍未復牌的金利通科技（8256）昨日便高調召開記者會，批評港交所對該公司DQ的決定。該公司主席兼執行董事洪集懷質疑，港交所對其公司的大數據業務有盈利要求是「搬龍門」的行為，對其不公平，因該公司前幾年正處於大數據開拓期，需要時間才有足夠盈利能力。他又指，港交所僅用書面形式溝通，不願意面對面交流，與其溝通是「雞同鴨講」，因其在用看待如房地產、餐飲業等傳統業務的眼光看待公司的大數據業務。



根據覆核委員會資料顯示，金利通因多年來較低之營運水平、其持續虧損淨額以及擁有負經營現金流、缺少資料證實其現有業務之可行性、可持續性及增長等因素而被停牌。洪集懷強調，該公司的大數據業務已經逐漸進入收成期，該業務毛利率可達60%至70%，會繼續堅持現時的商業模式，不排除在適當時候收購國內有潛力的公司。



傳統眼光看待大數據



另一家被港交所DQ的國家聯合資源（254），則透過通告發聲，批評上市部及上市委員會在DQ過程中濫用權力，完全無視公平原則，對該公司非常不公平。根據其通告指，取消上市地位對發行人而言是最為重要的事項之一，但發行人僅有一次覆核機會，簡直荒謬無比，此亦絕非上市規則之用意。另外，該公司致函要求出席上市委員會聆訊時，上市委員會僅在聆訊前不久進行通知，該公司批評此乃假意迎合公司要求之虛偽行為。



港交所回應本報記者查詢時稱，不評論個別公司。















