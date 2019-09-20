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港位列全球金融中心指數季席

2019-09-20 列印
        英國智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第26期的「全球金融中心指數」（GFCI）。

  根據該指數排名，香港排名僅次於頭一、二位的紐約和倫敦，保持全球金融中心的三甲地位，但分析指出，今期全球五大金融中心評分均下降。

        紐約、倫敦、香港、新加坡、上海在全球金融中心指數排名中依然位居前5。

  排名順序並未有改變，但評分較上一期均出現不同程度下降，其中倫敦和香港評分各下降14分和12分，與排名第一的紐約評分差距再次拉大，而香港目前僅比倫敦落後兩分。
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