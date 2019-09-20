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騰訊1.5億美元投資VIPKid

2019-09-20 列印
        外電引述消息人士稱互聯網巨頭騰訊（700）將領投內地初創教育公司VIPKid最新一輪融資並投資1.5億美元（下同），該公司的目標估值為45億元，此前曾傳騰訊因憂慮VIPKid的財務狀況及內地近期針對線上教育平台推出的一系列規定而擱置此投資，但消息人士指該交易仍在繼續。

        VIPKid成立於2013年10月，主要投資者包括內地紅杉資本及退役NBA球星高比拜仁。有約7萬名來自美國、加拿大及其他地區的教師通過該公司平台，向大部分為中國人的逾60萬名4至15歲兒童線上授課。該公司商業模式一直以來受到質疑，並可能引起美國監管機構的密切關注。
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