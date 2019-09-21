港股窄幅上落 全周插917點

美國總統特朗普的中國政策顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）上周四指出，如果中美短期內無法達成貿易協議，美國準備好將中國貨關稅提升至50%甚至100%，他亦表示特朗普還有其他選項，包括將戰線伸延至金融市場。
基建股受惠國策跑出
國務院印發《交通強國建設綱要》，目標由2021年到本世紀中葉，分兩階段推進交通強國建設，至2035年，要建構成交通強國，基建股逆市彈出。中交建（1800）走高6.4%，收報6.7元；中鐵（390）揚3.4%，收報5.21元。
蘋果iPhone 11系列昨日正式開賣，另外，華為周四公佈新旗艦機Mate 30，不過有消息指，該產品無法預載一系列Google手機應用程式，手機相關股走勢反覆。「手機孖寶」齊齊回軟，舜宇（2382）跌0.4%，收報119.7元；瑞聲（2018）降2.6%，收報45.8元。
申洲遭減持跌3.9%
申洲國際（2313）控股股東協榮及主要股東富高折讓減持，套現逾32億元，拖累該股股價急跌，收挫3.9%，報104元，為包尾藍籌股。中國環保科技（646）或引入厚朴生物科技投資，股價狂飆2.54倍，收報0.085元，為升幅最大個股，成交達8467萬元。
耀才證券研究部副經理譚智樂表示，港股近日成交偏低，恒指跌勢明顯，全周累跌逾900點，預料在20天線約26400點獲得重要支持下，大市短期將於26400至27000點暫時喘定反覆上落。