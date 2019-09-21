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劉應彬下月重返金管局

2019-09-21 列印
　　金管局宣佈，委任劉應彬為高級助理總裁，下月1日起生效。劉應彬目前擔任香港年金公司總裁，他將由年金公司借調至金管局，出任高級助理總裁一職。劉應彬於1997年加入金管局出任處長（銀行業拓展），並於2005年晉升為助理總裁。劉應彬於2013年離開金管局重返校園進修，時為助理總裁（貨幣管理）。

將任高級助理總裁

　　金管局總裁陳德霖表示，衷心歡迎劉應彬重返金管局，有信心他將對金管局工作作出重大貢獻。

　　金管局高級管理層分工10月起將有所調整。副總裁李達志會接替余偉文，主管儲備管理工作，並繼續負責貨幣管理事務。劉應彬則主管外事、金融基建及經濟研究工作。阮國恒將繼續主管銀行規管事宜。

　　另外，按揭證券公司宣佈，原為執行董事的余偉文，獲委為按揭證券公司副主席兼執行董事，任期自10月1日起生效，接替即將退休的陳德霖。

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