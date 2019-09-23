貿談一波三折 政局未見緩和 恒指或試二萬六支持

中美貿易談判前景不定，加上本港政局未見有緩和跡象，市場觀望氣氛濃厚。有證券界人士認為，港股本周將繼續下行，恒指或會跌至26000點水平。分析又指，以旅遊、零售業甚至與租舖相關的地產股，應會受較大影響。



恒指上周失守27000關，收報26435點，連跌五個交易日，全周累跌917點。中美兩國副部級代表上周四於華盛頓會面，展開貿易談判。但據外媒報道，中國經貿代表團臨時取消原定到訪美國蒙大拿州農場的行程，而且提前回國，令市場憂慮中美貿談前景。



藍籌ADR普遍偏軟



上周五港股美國預託證券（ADR）比例指數報26305點，較上周五本港收市跌130點。藍籌股ADR股價普遍向下，其中港交所（388）ADR收報228.3元，較本港收市價跌0.8%；騰訊（700）報335.2元，跌0.7%；滙控（005）則跌0.3%，收報59.8元。



本周市場焦點仍在中美貿易談判進展，時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，中美談判短期未必可見轉機，加上本港政治局勢持續緊張，預料港股本周將會消息化及情緒化，整體將會反覆下行，其中以旅遊、零售業甚至與租舖相關的地產股，應會受較大影響。另外，內地近期加強軍防及吹捧內需，黎永良因而看好軍事工業股及內需股表現，而環保、綠色能源及5G概念股，預期仍是熱炒板塊。



耀才證券研究部總監植耀輝亦稱，現時市場避險情緒明顯，若中美貿易戰未見轉機，恒指本周或會跌至26000點水平。植耀輝指，現時港股基本面始終未見理想，即使短期見反彈，其後亦可能再度跌穿26000點。



國慶十一黃金周將至，植耀輝指，十一黃金周一向利好零售股及濠賭股，但現時市場擔心本港政治局勢，大市走勢將大不如以前。植耀輝預期，十一來臨前夕，市場或會炒作黃金周相關股份，如旅遊股及公路股等。



港交所聘瑞銀助聯姻



另一方面，據外電報道，港交所已聘請瑞銀作為顧問，協助游說倫敦證券交易所股東，接受港交所提出的收購建議。另一間歐資投行瑞信，早前亦已被港交所聘用進行類似工作。港交所的顧問團隊，亦包括美資投行Moelis & Company以及滙豐。另一邊廂，倫交所亦聘請了摩根大通，作為應對港交所收購的顧問。



