貿發局為中小企籌謀 研參與帶路國工業園

美國國會即將討論《香港人權及民主法案》，政商界憂慮法案一旦通過，將影響香港獨立關稅區地位。香港貿發局主席林建岳坦言，貿發局已作兩手準備，探討香港中小企參與央企合作發展一帶一路沿線國家工業園區可能性，並尋求內地開放內銷市場，好為香港中小企謀後路。



對於有港人呼籲美國國會通過《香港人權及民主法案》，林建岳在洛杉磯接受訪問時表示，這對香港人來說沒有好處，形容是搬起石頭砸自己的腳。他不想批評他人言論，但認為假如會損害全香港利益，就不應這樣說，因香港在經濟等方面不俗的表現，是700多萬港人經過多年來所建立得來。他又指，香港賴以成功原因是一國兩制和獨立關稅區地位，不明為何有人要令香港消失這個優勢，對香港整體來說是損失。



《人權民主法》恐致損失



問及如何評估有關法案一旦通過對香港影響，林建岳指，今日無法知道法案通過與否，但若通過對香港絕對有影響。但他認為對美國而言亦是一大損失，因美國同樣需要香港協助他們，因美國有不少銀行及資金在港投資。



以免法案獲得通過，林建岳稱貿發局已作兩手準備，研究一些解決方案，鑑於中國內銷市場龐大，很多香港中小企因工資等問題已遷移到越南等地，因此與中國商務部及國資委曾商討中港如何合作，將香港中小企引進到央企在一帶一路沿線國家所投資的工業園區共同發展，同時開放內地內銷市場予本港中小企。他又指，如國家開放內銷市場，香港中小企將取得人民幣，香港又為全球最大離岸人民幣中心，屆時將有利香港金融業。



尋求開放內銷市場



林建岳又指，美國商界目前較為關注中美貿易戰的關稅問題，以及能否可經香港發展其他市場；同時亦關注香港社會不穩情況，但認為這是暫時性事件，正如當年佔中事件，惟難料事件持續多久。



