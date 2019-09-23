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林建岳：央企無意取代港企

2019-09-23 列印
■早前在港舉行的第四屆「一帶一路」高峰論壇，參會嘉賓在洽淡交流。資料圖片
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　　就有報道指早前國資委在深圳會見央企高層，談加大在港投資，旨在取代香港企業，及後眾央企高層更赴禮賓府會見特首林鄭月娥。香港貿發局主席林建岳在洛杉磯接受訪問時澄清，國資委並無這個意思，其實國資委所表達的訊息，是希望與香港企業一起尋找一帶一路機遇，並開放內銷市場予香港參與，多加利用香港優勢，以及支持香港青年參與新興行業。

攜手發展共尋機遇

　　早前國資委聯同多名央企高層到禮賓府與林鄭會面，商討央企加大在港投資。林建岳在訪問中提及，更正有關國資委此行旨在取代香港企業報道。

　　林建岳說，「我當時都在場，其實（國資委）希望可以與香港企業一齊發展，一齊在一帶一路沿線國家尋找機會，以及開放內銷市場，讓香港企業參與……並非話要取代香港企業」。他又稱，會上國資委表示，希望更多利用香港在金融市場、人才、法律及資金流動方面優勢，如香港金融市場可助融資，香港人才則可助管理，並期望彼此更多機會合作發展大灣區。

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