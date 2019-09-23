零售旅遊生意慘淡 業界紛推優惠吸客

近期反修例風波持續，加上中美貿易戰等因素影響，令本地零售及旅遊業大受打擊。有業界人士表示，近期生意蕭條，會以開源節流等措施緩和，並會推出優惠刺激生意。



周生生（116）大中華營運總經理劉克斌表示，集團九月生意未見明顯好轉，但跌幅稍為收窄。由於七至八月屬旺季，加上去年基數較高，故生意跌幅較大，但九月為淡季，所以跌幅差距收窄，但他指本地業務整體未見明顯改善。



周生生：內地客減五成



劉克斌指出，中美貿易戰爆發，加上經濟下行，令集團高單價產品銷情放緩，故主力推銷低單價產品，以及加大促銷活動等。劉克斌續稱，集團現時會以針對式方法推銷產品，例如以單對單形式，以及聯絡個別舊客戶等。



內地客方面，劉克斌透露，近期外地遊客數目明顯下跌，內地客自六月中開始減少，八月內地客人數減少達五成，九月更減少逾五成。



另外，翠明假期行政總裁周大偉亦表示，九月生意與七、八月相若，報團情況並不樂觀，當中長線團團費按年下跌10至20%，短線團團費則大跌近40至50%。但他指出，集團以低價推出優惠團吸客，例如近期的「999元五天華東團」，主打以低價入住上海及杭州等五星級酒店，以吸引本地市民報團。



租金方面，周大偉指一直有與業主商討減租，期望業主減租五成．為期五個月，但業主方面尚未正式回覆。他直言，近期生意下滑，集團有要求員工先「清假」，但下一步則考慮要求員工放無薪假。



翠明推千元五日團



他認為，政府撤回修例後幫助不大，生意依舊慘淡，近期本地酒店入住率亦下跌近兩至三成，而且機場有示威活動，故市民會選擇觀望一下才決定是否出遊。



時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，中美貿易戰令經濟增長放緩，消費類及經濟類型產品表現較差，整體零售生意下跌，卓悅（653）及莎莎（178）等亦不例外。他續指，中美貿易戰短期不會結束，因下年有美國總統大選，特朗普將擦亮政績爭取連任，故中長線仍要視乎未來經濟發展及中美貿易戰走勢。



