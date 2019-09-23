﻿市場簡訊

—五龍電動車（729）及同系五龍動力（378）宣佈，身兼兩間公司主席的曹忠已遭Li Ka Shing（Canada）Foundation提出破產呈請。資料顯示，Li Ka Shing（Canada）Foundation為長和系創辦人李嘉誠名下基金會。



兩間公司通告，並沒有進一步披露曹忠為何被李嘉誠名下基金會申請破產，只說破產呈請還處於起始階段。公司暫時還未從曹忠方面，得到呈請的其他資料，以分析對公司影響。李嘉誠曾於2015年增持五龍電動車股權，持股量由4.95%增至7.96%，但他在2016年2月逐步減持，在同年9月減至只有4.93%，低於5%的需要披露水平。



—麥迪森控股（8057）宣​​佈，集團旗下CVP Capital成功為日本上市公司Bit One Group，引入西京投資主席劉央成為主要股東之一。Bit One主要營運數字貨幣交易、區塊鏈、應用程式開發、數字貨幣相關諮詢及其他與數字貨幣關連業務。



—武漢市計劃，將於今明兩年內建成至少兩萬個5G基站；至2021年實現5G全市覆蓋，營業收入達1500億元人民幣，產業規模進入全國前三。另外，國家智能網聯汽車（武漢）測試示範區昨日正式揭牌，武漢向百度、海梁科技及深蘭科技發出全球首張自動駕駛商用牌照，意味自動駕駛汽車不僅可在公開道路上進行載人測試，亦可進行商業化運營。



—訓修實業（1962）公佈，以先舊後新方式向不少於六名承配人，配售最多合共4000萬股配售股份，佔經配發及發行後所擴大公司已發行股本約6.11%；每股配售價1.55元。另外，集團公佈，向控股股東配發及發行1290.2萬股認購股份。認購股份相當於集團已發行股本2.1%，及經擴大後已發行股本2.05%。每股認購價1.55元，較收市價1.81港元，折讓約14.36%。該兩項配售事項及發行認購股份所得款項總額約為8200萬元。



—中國汽車新零售（526）昨日宣佈，有意收購北京滾雷電子商務不少於51%股權，並與北京滾雷的其中一名現有股東，簽訂諒解備忘錄。北京滾雷主要業務，為採購外國品牌汽車及將其進口至中國汽車市場，並提供一站式服務，包括揀選汽車型號、採購、倉儲、物流、融資、3C認證，以及清關及檢查。



—希望教育（1765）昨日宣佈，截至上周五招生人數為4.88萬人，按年升57.26%。學生人數上升，主要是學額增加，以及計入今年七月和八月新收購的學院。