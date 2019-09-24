﻿金融海嘯以來最差 貿發局料港出口倒退4%

中美貿易談判枝節頻生，貿發局再度下調今年出口預測，由上季料增長2%調整至收縮4%；第三季出口指數亦大跌9.9點，至27.4點，兩者數據均為10年前金融海嘯以來最差。貿發局研究總監關家明表示，目前仍有約一半中國貨值未受影響，今年餘下日子的出口表現視乎談判進展，並料明年再大跌的機會較低。



本港首七個月出口總額按年下跌3.9%。關家明表示，受中美貿易戰及全球經濟放緩，全面拖累港商出口表現，但跟新加坡、南韓等雙位數字跌幅相比，影響較為溫和。



他又指出，上月進行統計時適逢中美貿易戰互徵關稅再度升級，目前仍有約一半進口美國的中國貨品未受影響，全年實際出口表現將取決於兩國談判進展，期望有正面消息紓緩局面。



表現視乎貿談進展



貿發局對本港全年出口預測，由年初的增長5%，繼上季下調至增2%，現進一步降至收縮4%。如該預測準確，將會是繼2009年跌12.6%後第二大跌幅。關家明指出，參照當年情況，由於今年低基數效應，故未來跌幅不會太大，甚至有望在年底錄得回升。他稱，除非今年錄得單月接近雙位數跌幅，否則全年出口收縮4%預測大致不變。



美國將討論《香港人權與民主法案》，關家明表示，如通過有可能影響本港獨立關稅區地位，但由於本港出口至美國貨品約90%是轉口，不視為香港貨品，故實際影響不大。但他指出，屆時將出現很多不明朗因素，例如其他地區或跟隨改變本港貿易地位，或令出口商不敢接定單，「大家最困擾唔知跟住落去係點，反而出現定局就有數得計，易做好多。」



至於貿發局編制的出口指數，第三季大跌9.9點至27.4點，繼2008年第四季及2009年首季歷來第三低。貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，反映出口商普遍看淡前景。當局調查顯示，51.2%受訪港商表示貿易戰已對其出口表現造成負面影響，是去年爆發以來最多，其中最主要是受買家減少訂貨量，按季大升21個百分點至73.4%。



出口商轉趨悲觀



出口商亦對前景變得悲觀，認為會貿戰繼續影響業務由上季的54.7%，升至61%，有信心不受影響的港商，則由44.3%降至38.6%。為了應對營商問題，受訪港商普遍考慮發展美國以外市場，達45.3%，其次為降低單價及轉移生產基地，分別為23.9%及23.4%。



香港工業總會早前亦訪問32個工業界別代表，獲反映今年最後一季定單不理想，部份廠商正部署在東南亞加設生產線，但受當地技術勞工供應和供應鏈結構等因素限制，風險亦不小。