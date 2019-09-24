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﻿歐洲數據欠佳 杜指反升14點

2019-09-24 列印
　　市場關注國際貿易局勢進展，加上歐羅區數據惡化，令人憂慮全球增長放緩，美股早段下滑，惟其後止跌回升。杜指早段曾升24點，報26959點；納指報8124點，升7點；標普500指數報2994點，升2點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26949點，升14點；納斯達克指數收報8112點，跌5點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見59.84港元，較香港收市價升0.34港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見336.50港元，較香港收市價升0.70港元。

　　據IHS Markit報告顯示，歐羅區9月綜合PMI，由8月的51.9跌至50.4，不及市場預期，為六年多來最低水平，進一步加劇市場對全球經濟增長放緩擔憂。
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