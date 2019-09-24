嘉年華引海通基金入股 張鵬接任董事會主席

嘉年華國際（996）昨日宣佈，將會引入海通國際（665）管理的基金作為股東，並將持有該公司擴大後16.67%股權，成為嘉年華第二大股東。另外，大股東景百孚辭任聯席主席以及執行董事，並於昨日生效。



嘉年華國際表示，海通國際管理的Haitong Dynamic Investment Fund（HDIF），將會透過資本化優先債券，支付上述新股作價。交易方式是HDIF把優先債券尚未償還本金以及利息，用作認購新股作價，上限為2億元，認購價相當於每股3仙。以每股3仙的認購價來說，較公司昨日收市價3.3仙折讓9.1%，較最後20個交易日的平均價2.81仙，則有溢價6.76%。



將成第二大股東



海通國際原持有嘉年華國際6.11%股權，在嘉年華引入HDIF後，海通國際持股將攤薄至5.1%。計及HDIF將取得的16.67%，海通系將持有21.77%股權。至於大股東景百孚，其股權將由35.25%攤薄至29.37%，但仍是大股東，第二大股東則是HDIF。此外，上述資本化股份交易，將根據一般授權進行，因此毋須獲得股東批准。



嘉年華國際指出，一直就貸款資本化建議，與海通國際進行磋商。該公司董事認為，貸款資本化將降低其資本負債水平，並且提供一個擴寬股東基礎機會，增強該公司資本基礎及財務狀況。



另外該公司股價昨天大升兩成七，成交額增至逾2000萬元，該公司董事會注意到股價及成交增加，但除了上述資本化交易外，未有得悉其他影響股份交投原因。



該公司亦宣佈，景百孚將辭任聯席主席以及執行董事，而現任聯席主席以及行政總裁張鵬，將擔任董事會主席一職，上述人事變動在昨日生效。該公司指出，景百孚辭任是為了有更多時間專注個人業務，公司對他的貢獻表示感謝。



