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玩友時代入場費3960元

2019-09-24 列印
　　本港「女性向手遊第一股」玩友時代（6820）將於今日開始招股，並於周五（27日）截止。根據該公司招股文件顯示，是次IPO預計發行3.3億股股份，當中10%會在本港公開發售，每股定價介乎1.52至1.96元，每手2000股，入場費3960元，最高集資額6.47億元，國泰君安為其獨家保薦人。

　　玩友時代預計會將所得款項35%用於廣告、營銷及推廣活動；30%用於拓展及提升遊戲組合，研發核心專有技術；15%用作加強知識產權組合及豐富知識產權相關內容種類；10%則用於收購遊戲相關業務和一般企業營運。集團主席、執行董事兼首席執行官蔣孝黃指，現時公司仍然有五款新遊戲儲備，預計今年年底會推出兩至三款新遊戲。

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