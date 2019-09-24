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在岸人幣曾失7.13關

2019-09-24 列印
　　中國代表團近日突然取消原定訪問美國蒙大拿州農場行程，令市場憂慮中美貿易談判或生變，人民幣在岸價昨日一度跌穿7.13關口，隨後跌幅收窄，截至昨晚8時30分報7.1251，跌342點子；人民幣離岸價一度低見7.1260，截至8時30分報7.1185。

　　雖然中國方面表示，與美方貿易磋商具「建設性」，並澄清取消農場訪問計劃與本次磋商無關，但上周無實質利好消息，加上美國總統特朗普暗示，不願以達成部份協議結束貿易戰，市場對中美達成貿易談判預期降溫。市場普遍認為，中美貿易談判進展，將繼續為人民幣匯價主導因素，人民幣大幅升貶可能性不大，可能於7.1至7.2水平窄幅波動。

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