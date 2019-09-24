金管局晤銀行商界 研助中小企渡時艱

中美貿易拉鋸戰持續，加上本港社會衝突持續三個月未有平息跡象，市場愈發看淡本港經濟，金管局昨日聯同香港按揭證券公司，與工商界團體、議員及銀行代表會面，了解中小企業困難及需要。金管局呼籲銀行以包容態度處理中小企融資，不應貿然取消貸款或追收欠款，並鼓勵銀行協助中小企開設銀行戶口。



金管局在會上表示，銀行應在本身信貸政策及風險管理原則容許下，配合金管局政策措施，盡量以包容態度處理中小企融資安排，不應貿然取消貸款或追收欠款。



籲勿貿然取消貸款



金管局發言人稱，會議還討論是否有空間按現有監管要求，鼓勵銀行支援中小企業；並協助中小企開立銀行戶口，如進一步推廣企業簡易帳戶，銀行亦向金管局反映中小企意見。工總表示，希望在經濟下行時，銀行界繼續協助企業資金周轉、提供貸款，同時支持廠商開拓新市場，與業界共度難關。



與會的金融界立法會議員陳振英表示，因近期持續的社會事件，中小企營商環境轉差，有中小企擔心短期經營不順暢，希望銀行不要馬上減低借貸額度。他續稱，會議中銀行代表都表態支持，會盡量配合企業需要；金管局亦會在監管給予支持，幫助中小企共渡時艱。



在內外交困下，本港中小企經營環境難言樂觀，最受衝擊的旅遊、零售及餐飲業中，有企業實施節流措施，要求員工放無薪假；亦有零售商在聘請人手「開刀」，裁減臨時工及兼職職位等。早前政府公佈多項紓困措施，包括在「中小企融資擔保計劃」中，推出九成信貸擔保產品，參與計劃的中小企最多可申請600萬元貸款，最長分五年歸還；亦進一步改善八成信貸擔保計劃，企業可申請未來六個月先還息不還本等。隨後滙豐銀行、中銀香港、渣打銀行及恒生銀行均推出相應措施支援中小企業，多間銀行亦曾表示，會探討幫助中小企業措施，絕不「落雨收遮」。



