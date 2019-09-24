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滙豐：按揭產品不再賺錢

2019-09-24 列印
　　自六月以來滙豐銀行接連加按息及削減按揭現金回贈，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務（RBWM）主管欣格雷指，綜觀過去數月市場情況，稱現時按揭不再是賺錢產品，為確保按揭產品能創造經濟價值，因此上調按息，並冀藉此帶動按揭市場回歸健康發展，但強調該行仍視按揭為重要產品。

　　欣格雷解釋指，加按揭息率一來因為港元拆息明顯上漲，令資金成本上升，不利H按（銀行同業拆息按揭）賺錢；二來因為滙豐是採用內評法計算資本充足比率，故須符新做按揭貸款風險權重25%下限要求，倘若不上調按息，該行按揭業務便會出現負息差，兼要以高風險權重計算資本要求，令資本使用毫無效益。

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