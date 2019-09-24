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虛銀天星料最快年底面世

2019-09-24 列印
　　最先獲金管局於三月發出虛擬銀行牌照的三間機構，都未能趕及於九月開業，市場正關注虛擬銀行何時面世。由小米夥拍尚乘組成的洞見金融科技於五月獲發牌照，尚乘集團主席兼總裁蔡志堅表示，洞見籌建的虛擬銀行正式命名為天星銀行，籌建工作進展順利，但未有天星面世時間表，但相信與原來預計今年尾至明年初時間相若。

　　蔡志堅在洛杉磯接受訪問時表示，天星銀行籌建工作正進行得如火如荼，但未有正式面世時間表，只稱「遲早會推出，不急著要推」。蔡志堅說，籌備建立一間銀行過程複雜，加上香港未曾出現虛擬銀行，故在籌建上需要兼顧很多事情。

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