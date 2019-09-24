﻿中環IFC外望——五龍主席曹忠遭李嘉誠基金申破產

五龍電動車（729）及旗下公司五龍動力（378）公佈，主席及執行董事曹忠被李嘉誠基金會入稟申請破產後，李嘉誠基金會昨日發表聲明，指由於曹忠無力償還擔保款項本金及利息，截至今年7月欠款共逾11.19億元，故入稟法庭申請其破產。



聲明指，李嘉誠基金會於2011年投資中國資源交通債券，其後由曾任首鋼控股（香港）副主席兼總經理、現為中國資源交通主席的曹忠作私人擔保。2016年中國資源交通違約，逾期未向基金會全數歸還有關債劵之本金及利息，並屢次以不同方式拖延還款，未能提供實質之應對計劃或還款時間表，基金會至今仍無法收回上述款項。



聲明續說，基金會為公益而立，對於投資上述債券之應得款項被長期拖欠，經多次交涉無效，惟有向債券擔保人追討，訴諸法律行動。



五龍系股份昨日復牌後急挫，早段跌近兩至三成，五龍電動車一度重挫約32%，低見0.255元，收報0.265元，跌29.3%；五龍動力則一度大跌逾36%，低見0.044元，收報0.047元，跌31.9%。



九巴再斥2.7億購雙層巴士



九巴一年內四度斥資購入英國巴士，載通國際（062）披露，其全資附屬公司九巴昨日以2780萬英鎊（約2.71億港元），向英國巴士製造商ADL採購104部12.8米Enviro 500雙層CBU巴士，用以更換退役巴士及提升九巴服務質素，是一年內第四度與ADL Asia簽訂雙層巴士採購合同，購入數量亦為四次採購中最多的一次。



根據相關文件披露，除昨日簽訂的合同外，九巴分別於今年8月19日、2月18日以及去年10月5日，與ADL Asia簽訂雙層巴士採購合同，四次合共購入270部Enviro 500雙層巴士，涉及金額達7190萬英鎊（約7億港元），有關款項由九巴日常營運資金及銀行信貸支付。



高瞻