﻿中方採購美國大豆分批付運 中美恢復貿談 杜指跌142點

中美貿易談判氣氛轉好，利好外圍股市，美股杜指早段上升。杜指早段升超過六十點，升穿27000點，見27015點，升幅相當於0.2%。標普指數以及納斯達克指數早段亦微升。



據外電報道，中國容許內地幾間企業向美國進口大豆，並且可以豁免支付報復性關稅。報道指，有關豁免涉及二百萬至三百萬噸大豆，當中有120萬噸大豆的交易已經落實。中美最新一輪的貿易談判已經結束，從中國容許企業進口美國大豆一事，顯示磋商仍有進展。



恒指ADR跌215點



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26807點，跌142點；納斯達克指數收報7993點，跌118點。滙控（005）美國預託證券價格曾見59.50港元，較香港收市價跌0.45港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見332.06港元，較香港收市價跌3.54港元；港股ADR折合恒指報26065點，跌215點。



中國副部級代表團上周五結束與美方的會談後，突然取消原定本周參訪美國農場的行程，引起貿易談判進展不順的猜測。中國外交部發言人耿爽指沒有進一步的信息可以提供。而美國財長努欽亦澄清，美中貿易談判將於兩星期後在華盛頓恢復。



被問到中方代表團為何取消訪問美國農場，外交部發言人耿爽昨天說，中國農業農村部的負責人已經就此作出非常詳細的回應，網上有關報道已經非常多了，「我沒有進一步的信息可以提供。」美國財長努欽表示，中國國務院副總理劉鶴，將於兩星期後與美國貿易代表萊特希澤會談。



外電引述知情的交易商指，中國入口商周一採購60萬噸美國大豆，預計10至12月份分批付運。受消息刺激，美國大豆期貨價格上升1.5%。中國在本月中亦曾採購60萬噸美國大豆。



港股六連跌後，美國財長勞欽表示，中美高級別貿易談判落實於兩周後舉行，提振恒指止跌喘穩，惟受制於20天線（26448），以及重磅藍籌欲升無力，恒指最高僅見過26391點，全日波幅184點，最後收報26281，回升58點，勉強中止六連跌勢；但國指收低16點，造10271，成交金額752億元。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然恒指中止六連跌勢，但細看個別藍籌股，部份表現不太理想，僅靠着重磅股滙控及友邦支撐住，他認為短期A股或可望獲得國家維穩支持，加上近日中美貿談屢傳出利好消息，將有利帶動恒指反覆向好，但上望至26500點至26700點水平將出現較大阻力，故料恒指表現窄幅上落。