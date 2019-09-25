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﻿人行不急於量寬

2019-09-25 列印
　　全球央行進入減息周期，中國人民銀行行長易綱表示，人行不急於作出大幅降息及量化寬鬆政策，中國貨幣政策仍保持穩健取向，保持定力，堅決不搞「大水漫灌」，中國在宏觀經濟政策，特別是財政及貨幣政策空間仍然較大。

　　人行本月降準，易綱以貨幣政策為例，稱現時利率水平適中，法定存款準備金率為今後宏觀調整，留有充足空間。他指，中國要加強逆周期調節，亦要使得整個社會債務處於可持續水平，以改革方式降低企業融資成本。

　　易綱稱，人行在數碼貨幣研究上取得積極進展，但暫時仍然未有推出時間表，未來則有一系列研究、測試、試點、評估及風險防範，以及訂立跨境使用的監管要求。
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