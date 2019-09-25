百威亞太下限定價 滔搏登場擬籌94億

重磅新股陸續登場，百威亞太（1876）昨日宣佈，以下限每股27元定價，同時行使部份發售量調整權，額外發行逾1.89億股股份滿足需求，共發行14.52億股股份，集資額增至392億元，另一方面，由「鞋王」百麗國際分拆的滔搏國際將接力登場，集資額介乎77.2至94億元，入場費10201.7元。



百威除了勢成今年本港集資王外，更有機會問鼎今年全球第二大新股集資王，僅次於上半年於紐交所上市的Uber。根據百威過往盈利表現計算，百威亞太市盈率達47.8倍，較上一輪招股為高，另外，該公司如在超額配股權充份行使下，預計還可額外獲得59億元。



信誠證券副總裁何智威表示，百威亞太下限定價符合預期，因為認購情況相對高峰期重磅新股相差較遠，而啤酒股近期沒有突出表現，不符合過往一般同類新股上市前後，相關股份造好情況，加上百威亞太沒有悉數行使發售量調整權，反映其對現時市況評估有所保留，市場需求不算理想。



何智威指，百威亞太在出售澳洲業務後，市場份額縮小，但估值仍然偏貴，他預計，其上市後交投會持續熱烈，但股價走勢料會疲軟，如果開市股價不算太高，除了機構投資者，其他散戶會偏向沽出，但整體仍要視乎前一日美股走勢而定。



滔搏入場費10201元



另一方面，由「鞋王」百麗國際分拆的滔搏國際將會接力登場，繼續測試本港投資市場熱度，預計下月10日在港交所（388）掛牌。



滔搏昨日在港舉行投資者推介會，即將於日內展開招股，據銷售文件顯示，滔搏全球發售逾9.3億股股份，當中10%用於本港公開發售，每股以8.3至10.1元招股，每手1000股，入場費10201.7元，集資額介乎77.2至94億元。據市場消息指，該股預期於10月3日公佈定價，於10月10日掛牌，美銀美林和摩根士丹利擔任其聯席保薦人。



