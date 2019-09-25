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阿里冀活躍用戶增至10億

2019-09-25 列印
　　阿里巴巴連續兩日在杭州舉行全球投資者大會，繼馬雲卸任董事長一職後，主席兼首席執行官張勇首次向外界介紹未來發展，他指其數字經濟體的中國用戶達9.6億，服務70%中國人口。當中包括阿里巴巴的7.3億中國活躍消費者，支付寶超過9億的中國活躍用戶，反映中國內需潛力。

　　張勇表示，阿里數字經濟體用戶的強勁增長，人、貨、場持續創新，多平台之間的有力協同，正為消費者創造更大價值。張勇續指出，未來五年阿里巴巴將通過平台繼續成長，期望活躍用戶超過10億，實現超過10萬億元（人民幣，下同）消費規模。為此阿里巴巴將進一步推進全球化，內需，大數據雲計算三大戰略。

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