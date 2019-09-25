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中手游第三度申港上市

2019-09-25 列印
　　曾從美國納斯達克私有化退市的中手游科技集團，昨日第三度衝擊港股新股市場，向港交所遞交招股書，擬在主板上市，中金公司及法巴為其聯席保薦人。該公司曾於去年9月及今年4月向港交所提交上市申請。

　　財務數據顯示，中手遊科技去年全年溢利3.16億元（人民幣，下同），按年增19.25%；今年上半年則錄2.5億元，按年升53.37%。公司2018年全年收益為15.96億元，按年漲57.55%；今年上半年收益錄得15.29億元，大升1.27倍。中手游科技前身為第一視頻（082）屬於中手游集團，公司歷史可追溯到2009年，第一視頻透過收購手游開發商匯友數碼的70%股權進軍手遊行業。

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