新創建全年少賺33% 拒評出售兩巴傳聞

步入轉型期的新創建（659）公佈截至六月底止全年業績，純利跌33.3%，至40.4億元；撇除一次性收益的經營溢利亦跌10%，至47.1億元，末期息則派29仙。新創建近年密密出售非核心業務資產，行政總裁馬紹祥表示，收到不少城巴及新巴洽購建議，但不評論會否易手。



新創建為集中核心業務發展，期內出售多項非核心資產，包括減持首都機場（694）股權、出售內地碼頭、建築單位和停單場單位，套現約14億元。市傳該集團計劃出售新巴及城巴，馬紹祥表示不時收到洽購建議，但不評論個別傳聞，「我哋手頭上未有好實在嘅建議」，並指交易會以股東利益為先。



末期息派29仙



馬又指出，目前兩巴營運仍然嚴峻，因在2017年申請加價時，未考慮油價及員工薪酬升幅，今年獲准加價幅度遠低於申請的12%，而今年再申請加價時，已平衡公眾負擔能力和營運需求。至於本港近月爆發的反修例示威，他相信會帶來負面影響，但仍須再作檢視。



新創建重新劃分業務，由原本基建和服務兩大類，改為核心業務和策略組合。核心業務包括道路、航空及建築，去年底斥資215億元收購的富通保險，在今年底若獲保監局批准，保險業亦將列入該分類，形成四大板塊。馬紹祥解釋，會持續培育策略組合，包括環境、物流，交通等，並與核心業務作協同效應。



期內集團收入按年跌23.6%，至268.3億元；撇除一次性收益的經營溢利亦跌10%，至47.1億元，主要受人民幣匯兌虧損、收購飛機租賃公司Sky Aviation一次性開支等拖累。。



對於新創建全年派息58仙，按年減少25.6%，馬紹祥表示，不考慮一次性收益帶來的盈利，過去數年股息介乎0.5至0.6元，今次派息比率亦提升6個百分點至56%，期望未來可漸進增加。



