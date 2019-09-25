  • 2019年9月25日 星期三
  • 30º
  • 53%
熱門： 汽油彈通識禁蒙面法修例風波國慶

日報新聞 > 財經

滙豐：自願積金反應正面

2019-09-25 列印
　　強積金可扣稅自願性供款（TVC）推出至今已逾五個月，滙豐香港退休金主管葉士奇表示，客戶反應正面，至今集團錄得逾6000個申請，其中逾80%為月供，平均月供3800元。

　　葉士奇續指，推出TVC的兩個月內，客戶申請量較多，發展至今增速放緩；而最受客戶歡迎的基金，主要為恒指基金及保守基金。強積金方面，滙豐強積金成員超過100萬，其中有22%為55歲以上人士，60歲以上人士則佔11%，大部份成員退休後，仍會一筆過取出累積的強積金。由於本港人口老化日趨嚴重，10年後或迎來打工仔退休高峰期，被問及屆時業界會否出現「提錢潮」，葉士奇表示這不但是業界問題，亦是社會問題。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd