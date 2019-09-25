滙豐：自願積金反應正面

國際米蘭前鋒盧卡古與中場波索域上周被傳在更衣室爆發衝突，不過兩人上輪意甲米蘭打吡成功化解干戈，各建一功助球隊全取三分，國米全隊上下一心，今晚聯賽快車可望再下一城，擊退不擅客戰的拉素，鞏固榜首優勢，主勝去馬！（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周四凌晨3:00直播） 上周歐聯賽後，有傳盧卡古與波索域互相不滿對方場上演出，在更衣室一度發生口角，幸得其他隊友出手阻止。兩個當事人上周六意甲未有受不和傳聞影響，兩人各攻入一球，助國米2:0擊敗AC米蘭。教練干地之後承認兩人已經化干戈為玉帛︰「有時候爭執也是好事，這意味着他們的血液裏都充滿對勝利的...

2019-09-25