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中海油擬增南海西部產量

2019-09-25 列印
　　中海油（883）未來五年進一步加大南海西部海域油氣勘探開發力度，將投產14個油氣田新項目，預期2025年西部海域油氣產量，將達6000萬至8000萬桶油當量。

　　中海油上半年平均桶油成本約為每桶29美元，中海油湛江分公司副總經理米立軍表示，南海西部海域通過提高開採率，改善作業管理等措施，已將桶油成本控制在每桶低於25美元，是中海油內地勘探開採海域中，成本最低的海域之一。

　　他亦稱，現時西部海域在生產油氣田共31個，惟重點項目陵水17-2氣田仍在建設當中，目前項目進度完成23%，計劃於2021年年底投產，將向香港市場供應天然氣。

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