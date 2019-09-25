﻿中環IFC外望——盛傳港航高層減薪兩成

有報道指，香港航空向員工發內部電郵，指為減省營運開支，高級管理層已同意從本月起減薪兩成，為期4個月，並呼籲員工參與公司推出的無薪假計劃。



有報道引述港航的內部電郵表示，面對當時旅遊需求相當疲弱，港航已作出連串節省成本措施，包括減少運力及航班班次、暫停一切非必要工作項目及招聘等，但仍難以抵銷巨大開支。為進一步降低人力成本，高級管理層已同意由今年9月起至12月期間，下調薪金20%。另外，電郵亦呼籲香港及內地的地勤員工參與無薪假計劃，建議助理經理或以下職級員工，每月放最少兩日無薪假，經理級則每月放假至少4日，並歡迎員工放假數目，可申報多於公司建議日數。計劃暫定由10月開始，為期3個月，公司亦將就機艙服務員推出另一計劃，但電郵中未有提及相關具體細節。



上月亦曾有消息指，香港航空受近期的社會運動影響，出現資金短缺、經營困難情況，不但要延遲出糧，甚至考慮員工放無薪假或改以兼職聘任。香港航空其後回覆表示，近日在香港進行的公眾活動令到各行業包括香港航空受到影響。儘管港航盡力保持正常運作，業務仍受到負面影響。近期市場對往來香港旅遊需求放緩，以致他們的機票預訂情況下跌。



復星旅文無對Thomas Cook進行投資



復星旅遊文化（1992）公佈，並無根據與英國旅遊公司Thomas Cook等利益相關方的洽談，進行任何出資。



該公司稱，今年七月發出公告，證實正在考慮Thomas Cook提出，對Thomas Cook進行資本重組及分拆的建議，其後與Thomas Cook、Thomas Cook的核心貸款銀行、票據持有人及其他利益相關方，就可能參與建議資本重組進行持續洽談。



直至周一Thomas Cook公佈有關洽談，並未達致最終訂立協議，並向高等法院申請強制清算。該公司重申，並無根據有關洽談進行任何出資。



高瞻