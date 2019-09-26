﻿懶理民主黨發起彈劾調查 特朗普貿談又報喜 杜指升162點

美國眾議院宣佈對總統特朗普發起彈劾調查，加上英國議會復會，英國脫歐不確定性大增。特朗普卻表示，與中國達成交易可能比預期提前，刺激美股中段大幅抽升。港股在美國的預託證券普遍回升，滙豐(005)預託證券升0.19%，中移動(941)預託證券升0.29%。



美國眾議院議長佩洛西宣佈，民主黨已針對特朗普發起彈劾調查。她說，特朗普的行為顯示其背叛了他的誓言、背叛了國家安全、背叛選舉的公正，因此眾議院議員對特朗普進行彈劾的調查。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26970點，升162點；納斯達克指數報8077點，升83點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見59.60港元，較香港收市價升0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見330.87港元，較香港收市價升2.47港元。



有關特朗普可能遭彈劾的消息令美股早段受壓。分析指出，彈劾調查可能拖累股市，除非有跡象表明特朗普在共和黨控制的參議院支持率下降，否則此次彈劾調查的影響有限。如果彈劾案在眾議院投票通過，此後將交由參議院投票來決定是否罷黜總統。



此外，特朗普對華貿易態度再轉趨嚴苛，特朗普昨日出席聯合國大會致詞時表示，在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，不願意與中國簽訂「不好的協議」。



外界解讀特朗普的言論，認為他不想外界期望中美能於短期內達成協議。英國脫歐進展方面，英國最高法庭日前裁定首相約翰遜暫停議會違法。英國議會今日復會後，約翰遜面臨執政以來最嚴重危機。



港府增持港交所



此外，恒指昨日跌穿兩萬六大關，股王騰訊（700）亦連挫第八個交易日。中美即將開展高級別貿談之前，美國總統特朗普再就對華貿易發表「鷹」派言論，影響恒指表現偏弱，反覆於26000關穿梭，最後收市失守二萬六關，收市報25945點，跌335點；國指收10168點，跌102點，成交額755億元。47隻藍籌股「見紅」，當中重磅藍籌股回吐壓力較大。連續20日回購的重磅股騰訊拖累大市走勢，股價下挫2.15%，收報328.4元，八日累插6.06%。



倫交所資訊平台（RNS）昨日披露，香港政府於港交所（388）的持股增加；截至本月23日，港府持有港交所7698萬股，佔已發行股本6.12%。



港交所8月中期業績報告披露，直至去年6月，政府持有港交所約7484萬股，約5.94%股權，由於期間共派兩次股息，若政府全部以股代息，連同其增加的股份，其股相當於6.12%。



