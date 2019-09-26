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﻿國泰傳籌發美元債

2019-09-26 列印
  近期有些公司於債券市場試水溫。據外電報道，國泰航空（293）將罕見發行美元債券，繼新加坡路演後，亦於本港進行路演，潛在的債券發行預計將不予評級，交易規模及票息亦未公開。市場人士稱，現時市場息較低，為發債較好時機。

  此外，中美貿易戰火難散，為中國經濟蒙上陰霾，經濟面臨更大的下行壓力，外電報道，小米（1810）正與貸款人洽談，以歷來最低的利率尋求一筆10億美元（約78億港元）的再融資5年期子彈式貸款，亦為小米年期最長的貸款。

  華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，現時市場對經濟前景較為擔憂，傾向選擇風險相對較低的資產。因此，市場對債券的需求較為強勁，發債成本相對較低，息口亦較低。

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