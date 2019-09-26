新世界捐300萬呎農地 對政府徵地態度開放

新世界（017）宣佈捐出300萬呎農地興建社區房屋，佔集團農地儲備一成六，當中預留一百萬呎予社企「要有光」興建「光村」項目。新世界發展執行副主席鄭志剛表示，近年已捐過土地及推出首置，今次捐地與《收回土地條例》無關，對政府徵地持開放態度。



社會近日討論政府會否引用《收回土地條例》之際，新世界昨日在業績會上，突宣佈捐出300萬呎農地，用作興建社區房屋，絕大部分選址尚未確定。鄭志剛表示，近年已捐出過土地及推出新世代首置計劃，今次加碼再捐農地，旨在負起企業責任，紓緩社會房屋問題，「以前好多人淨係諗股東利益，未來應該諗多啲持分者價值。」目前新世界農地儲備近1850萬呎，近七成在元朗，今次300萬呎農地佔其一成六。



鄭志剛強調，早於去年已跟要有光簽署諒解備忘錄，故捐地與《收地例》無關，又稱這三百萬呎農地附近並無新世界其他用地，避免引起利益輸送的質疑。他表示，這三百萬呎農地會與非牟利機構合作，研究發展房屋模式，同時若政府提出徵地作興建公屋，會抱開放態度。



基本溢利增一成



新世界計劃將該批農地用來興建「創意社會房屋」，其中預留一百萬呎予要有光創立「光村」項目，撥地年期至2047年，新世界象徵收取一元費用。目前雙方已確定首階段選址在天水圍西鐵站旁三幅農地，面積約2.8萬呎，計劃興建100多個單位，每間約300呎，對象為有小孩的基層家庭，料一萬人受惠。



此外，新世界發展昨公布業績，截至今年6月底止年度，純利為181.6億元，按年跌22.2%，如撇除投資物業估值等因素，基本溢利88.1億元，增10.5%。該集團連續五年增加派息，末期息較上年度多8.8%，派0.37元，全年派發股息0.51元。



新世界期內總收入767.6億元，按年多26.5%，主要由本港物業發展收入增長64.7%帶動，至385.1億元，新世界指，源自去年第二季的前瞻性銷售策略的貢獻。而截至8月底，新世界仍有112.3億元未入帳的銷售收入，料今年度有40.4億獲確認，約60.5億元在2020年確認。



