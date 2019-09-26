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玖紙銷情轉旺 續拓內需

2019-09-26 列印
　　玖龍紙業（2689）董事長張茵昨表示，集團受到中美貿易戰的影響，5至6月份的銷情慘淡，但7月有好轉，8至9月則非常暢旺，未來大方向會擴大中國的內需市場。

        張茵續說，因市場已開始消化中美貿易戰的影響，故集團8、9月份定單恢復到正常的水平。她指出，中美貿易戰對集團盈利方面有影響，故集團今年已轉到內銷市場為主，又認為國內市場潛力大，而產品加價幅度方面，則會有所減少。

        派息政策方面，張茵透露，雖然集團盈利下跌，但整體而言仍造好，未來維持不低於30%的派息比率。

        執行董事兼財務總監張元福表示，會以借美元、港元、歐羅等外幣，以減低融資成本，並作匯率對沖的作用，以減低人民幣貶值的影響。

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