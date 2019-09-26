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滙豐料卡數消費單位數增長

2019-09-26 列印
　　滙豐香港區零售銀行及財富管理業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，該行上半年信用卡消費增長良好，惟受外圍環境及消費意欲下滑等因素影響，下半年信用卡消費挑戰較大，但預計仍可錄得單位數增長。

        本港市況動盪，社會衝突持續3個月以來，旅遊、餐飲及零售業等均受衝擊，亦有銀行表示其信用卡業務有放緩情況。

　　甘家儀就稱，信用卡消費上，珠寶及鐘表等奢侈品消費受影響較大，但日常消費未見顯著影響，期望社會風波平復後，表現亦可回復正常。

　　她又指，其發卡量未見受影響，相信該行提供了眾多優惠，仍可吸引客戶。

        滙豐將於10月推出新信用卡，以多種優惠吸客，更將申請所需的最低入息要求調低，早前也率先取消最低存款結餘收費。

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