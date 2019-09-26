鑫苑物業籌3.75億 下月掛牌3030元入場

鑫苑物業服務（1895）昨日開始招股，市場消息指，首日國際配售部分已足額。鑫苑物業共發售1.25億股股份，10%為本港公開發售，招股價為2.08至3元，每手1000股，入場費為3030元，集資2.6億至3.75億元，下周一（9月30日）截止認購，預計10月11日掛牌。



據鑫苑招股書披露，預計將6成集資所得用於擴展物業管理服務、戰略收購及投資機會，15%將用於拓展增值服務業務線所提供的服務類型，15%將用於升級及發展信息技術及智能系統。鑫苑執行董事兼首席財務官黃波表示，雖然近三年由母公司鑫苑地產提供的物業管理項目佔總收入年均超過八成，但近年已積極尋找市場物業管理項目，現時市場項目面積佔總合約面積26%，而已簽約待接管的市場項目面積佔比達到42%。目前和母公司鑫苑地產簽訂的合約儲備面積為550萬平方。



另外，復星醫藥（2196）分拆的復宏漢霖（2969）昨日掛牌，主席兼非執行董事陳啟宇指，因應現時國家醫保政策的調整，鼓勵臨牀療效確切的生物藥物，通過降低價格，進入醫保體系，相信未來中國市場潛力很大。復宏漢霖昨日收市報49.45元，較招股價跌0.3%，不計手續費及佣金，一手100股帳面蝕15元。市傳比亞迪（1211）考慮分拆絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）的生產部門上市，但仍未確定上市地點和時間等。



將於下周一掛牌的百威亞太（1876）獲富時羅素青睞。富時羅素宣佈，會視乎百威亞太首日上市收盤價作決定，預料會在10月8日收市後將百威亞太納入富時全球股票指數，即在10月9日生效。



瀛海集團上限0.24元定價



澳門持牌批發旅行代理商瀛海集團（8668）超購53.9倍，並以上限0.24元定價，淨籌4100萬元，每手1萬股，一手中籤比率30%，申請20手穩獲1手，昨日暗盤跌一成，收報0.215元至0.216元。



