DWS料內地經濟明年可保6%

反修例示威觸發多次衝突，部份激進人士衍生仇警思想，有人竟無視法律，在網上洩露警員及其家人私隱，並進行滋擾，情況日趨嚴重。一名任職電訊公司的男技術員，涉從公司電腦取得一名警員的個人資料，向一個通訊平台「起底」帳戶披露，他昨天提堂，被控多項罪名，成為首宗因「起底」而面對法律制裁的個案，對那些以為可以暗中傷害警員的人，發出一個嚴重的警告。 不少網民以為，使用假名，可以網上隱身，利用搜尋器或透過其他非法途徑，搜尋警員的個人資料，供他人用於滋擾或恐嚇，甚至申請借貸等惡搞行為。有人更無良，針對警員的親人甚至其幼年子女，將他們資料向外公開，行為令人髮指。據報道，由六月至今警方一共發現超過...

2019-09-26