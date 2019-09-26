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DWS料內地經濟明年可保6%

2019-09-26 列印
　　DWS德意志投資亞太區首席投資主管Sean Taylor昨日表示，基於消費者強而有力的抵禦及各國央行相繼「放水」刺激經濟，中國經濟雖然放緩，但暫時不會進入衰退期，預測明年中國經濟增速將從6.2%，放緩至6%，通脹率將從1.7%上升至1.8%，而香港今年經濟增速則為0.5%。另外，美國明年的經濟增速亦從2.3%下降至2%。

  談及香港近期的社會事件，他認為，香港的示威活動於中國70周年國慶前仍會持續發酵，料其對市場影響為中性。而香港問題是全球性的，現時本港旅遊及零售領域受壓拖累恒指下行，希望之後會有解決辦法。聯儲局上周將聯邦基金利率下調25個基點至1.75%到2%，Sean Taylor指出，預測到明年第三季度美聯儲將會再一次減息。

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