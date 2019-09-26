﻿中環IFC外望——滙豐推新信用卡 網上簽帳回贈4%

滙豐將於10月推出新信用卡，以多種優惠攬客，更將申請所需最低入息要求調低，加上早前率先取消最低存款結餘收費，被問及是否應戰虛擬銀行時，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷（圖左）表示，推出優惠主要因客戶消費習慣有所改變，如網上消費增加等，且不少交易已數碼化，不介意與虛擬銀行競爭。



滙豐下月推出的新信用卡不收年費、不設獎賞上限，亦無最低簽帳要求，網上購物可獲4%相應回贈，超市消費亦有2%，本地及海外簽帳則1%，且申請新卡的月薪要求降至1萬港元。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務信用卡及私人貸款主管甘家儀（圖右）表示，新卡優惠直接方便，相信正式推出後會受到市場歡迎。



甘家儀表示，該行上半年信用卡消費增長良好，惟受外圍環境及消費意欲下滑等因素影響，下半年信用卡消費挑戰較大，但預計仍可錄得單位數增長。甘家儀稱，在信用卡消費上，珠寶及鐘錶等奢侈品消費受影響較大，但日常消費未見顯著影響，期望社會風波平復後，表現可回復正常。



華為手機港首八月收入增47%



華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略表示，今年營商環境不利，香港市場也是具挑戰的一年。他稱，難以再做到去年高達八成增長，不過首八個月本港智能手機業務收入仍錄得47%升幅。



何鴻略指出，首八個月華為在港平均市場份額為22.8%，較去年同期大升10個百分點。本港智能穿戴業務收入按年升169%，智能音響收入則增長5倍。



他稱，營商存在不明朗因素，原本擬於六、七月推出nova 5T手機，現推遲至9月。nova 5T預載Google應用程式及服務，但幾日前發佈的Mate 30手機則沒有，華為未有回應兩機存在差異原因。



高瞻